Taça de Portugal

O extremo benfiquista Salvio recebeu hoje o prémio de "homem do jogo" da final da Taça de Portugal de futebol, em que os 'encarnados' derrotaram o Vitória de Guimarães por 2-1, conquistando o troféu pela 26.ª vez.

O jogador argentino, de 24 anos, marcou o segundo golo da equipa de Rui Vitória, aos 53 minutos, num cabeceamento certeiro, em resposta a um cruzamento de Nélson Semedo, e acabou por ser eleito o melhor jogador em campo pelos jornalistas presentes na final.

Salvio mostrou-se "contente" por ser eleito o "melhor jogador do jogo", mas considerou que o "mais importante" foi a "vitória" e o "título" e ajudar a equipa com o golo, no momento em que foi reconhecido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).