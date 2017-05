Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu hoje, em Lisboa, "em nome de Portugal", o contributo do Ginásio Clube Português (GCP)para o desporto nacional, considerando-o "um exemplo excecional para todo o país".

Marcelo Rebelo de Sousa falava no final de uma cerimónia na qual recebeu o cartão de presidente de honra do clube, que decorreu antes do início da Gala desportiva "A Mar", no Centro Cultural de Belém.

"O Ginásio Clube Português é um grande clube. Habituei-me a ver este clube como um grande clube nacional", declarou o Presidente da República perante dezenas de atletas e de convidados da gala.