Entrevista

O conhecido e acarinhado músico português está de volta com o novo álbum Duetos, produzido pelo músico Agir (o seu filho Bernardo), que marca um percurso de 55 anos de carreira. O disco junta, nas suas músicas de sempre, Paulo de Carvalho a artistas como Carlos do Carmo, Camané, José Cid, Rui Veloso, Tozé Brito, Diogo Piçarra, Raquel Tavares, Miguel Araújo, António Zambujo, Matias Damásio e Mafalda Sacchetti e Agir, dois dos filhos de Paulo de Carvalho.

Como surgiu a ideia de fazer estes duetos?

Foi tudo ideia do Agir. Ele é o produtor do disco, foi ele que teve a ideia e quando me propôs achei que fazia todo o sentido porque este ano são 55 anos de percurso artístico e 70 de idade. Este é um disco de uma vida, pelas músicas e ainda por cima, para mim a parte mais bonita, ter uma série de músicos não só companheiros mais antigos do meu tempo de canções, como gente mais nova que sei quem são mas que não conhecia pessoalmente. Foi muito bom e demo-nos muito bem. E é realmente um grande disco. A questão que se põe é: e a seguir, o que vais fazer Paulo?

Em que medida é um disco de uma vida?

É de facto um disco de uma vida. Penso que vai interessar muita gente, sobretudo aquele público a quem devo 55 anos de percurso. Faltariam mais músicas, mas estas são as principais. Estamos a falar de E Depois do Adeus, Os Meninos de Huambo, Nini dos Meus 15 Anos, Flor Sem Tempo, que são as cantigas que estão no ouvido da maior parte das pessoas que me aturaram durante este tempo todo.

São canções que mesmo as gerações mais novas também conhecem, pelo menos algumas.

Conhecem uma ou outra e agora vão ter possibilidade - através de músicos que gostam e consomem - de tomar mais atenção aos temas e a este fulano chamado Paulo de Carvalho.

Como foram escolhidos os músicos que colaboram no álbum?

Foi o Bernardo que os convidou. A ideia já vinha dele. E eu agradeço-lhe imenso porque tirou-me um peso de cima. Porquê estes e não outros que faltam ali também e com quem me daria lindamente também? Por isso, ainda bem que foi ele que escolheu porque me traria complicações! Mas sejemos otimistas e tiremos a parte boa do que pode ser considerado menos bom. Isso dá para fazermos o Duetos 2. Ainda falta muita gente e muitas músicas.

Foi fácil emparelhar as suas músicas com os cantores?

Aí já tive uma palavrinha a dizer. O que se pretendia de mim era que eu cantasse agora o mais parecido possível com as músicas quando elas nasceram. Esse foi o meu trabalho. O que penso que as pessoas vão notar é como é que ao fim deste tempo todo não há grandes modificações na voz. Mantem-se, felizmente para mim. Agora, quem brilha são os nossos convidados. Eles é que fazem o que lhes apetece no espaço que é deles, em cada música. Eu limito-me a cantar normalmente.

Ao ouvi-lo falar do Agir, seu filho Bernardo, sinto que tem imenso orgulho nele e no trabalho dele. Como se sente por ter sido ele a ter esta ideia e ter produzido o disco?

Eu tenho cinco filhos e tenho orgulho nos cinco. Ele é o mais conhecido e é muito bom no que faz. É um belíssimo produtor, é um bom compositor e este disco também o ajuda a ele porque é isto que eu sei que ele gostaria de fazer, produzir discos de companheiros de percurso. Agora se tenho orgulho, claro que tenho! Mas nós geralmente temos orgulho nos nossos filhos e eu tenho cinco filhos maravilhosos.

Consegue fazer um balanço dos 55 anos de carreira e dos 70 de idade?

Quando entramos por aqui são sempre lugares comuns, mas é um balanço de uma enorme felicidade, tanto numa coisa como noutra. É verdade que tive momentos menos bons, mas não tive momentos maus, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. E é bom não nos esquecermos que vivemos no País em que vivemos, onde os hábitos culturais não são assim muito fortes. Não tenho motivo nenhum para dizer que tem sido uma vida má. São 55 anos a aturarem-me e eu também a aturar muita coisa! É muito bom.

O que destaca como sendo a melhor parte da carreira de músico?

Vou-lhe responder uma coisa que aprendi na biografia do John Lenon. Ele diz e como muita razão: «os nossos melhores momentos nunca ninguém os gravou». O resto é do conhecimento público. Há coisas que o público tem todo o direito de ser ele a escolher. Há coisas que eu não posso dissociar como a questão do E de Depois do Adeus no 25 de abril, ainda que eu não tivesse nada a ver com isso nem sabia o que se ia passar, mas fico orgulhoso de poder colaborar. Mas também há momentos como os que passei com os Sheiks por exemplo, os primeiros festivais RTP da Canção, participação em espetáculos com companheiros. Cantávamos muito uns com os outros e gravávamos nos discos uns dos outros, o que voltou a acontecer de há uns tempos a esta parte, com gente mais nova – e ainda bem, porque a música é para se fazer em conjunto.