Televisão

É já na próxima quinta-feira, dia 1 de junho, que estreia a nova novela do horário das 19h da CMTV.

Produção de época com selo de qualidade da TV Record, Essas Mulheres vai substituir a novela A Escrava Isaura nos finais de tarde da CMTV e promete, tal como a sua antecessora, conquistar os espectadores portugueses desde a primeira hora.

Originalmente exibida no Brasil em 2005, a nova novela tem 149 episódios e, de início, irá coexistir em antena com A Escrava Isaura, já a entrar nos últimos capítulos.

Inspiração tripartida

Novela de época passada nos tempos conturbados do Brasil dos finais do século XIX, Essas Mulheres é livremente inspirada em três livros fundamentais na obrade José de Alencar, nome cimeiro das letras brasileiras: Senhora, Lucíola e Diva.

Tendo como protagonistas três mulheres distintas, mas claramente à frente do seu tempo – Aurélia, Maria da Glória e Mila, respectivamente interpretadas pelas actrizes Christine Fernandes, Carla Cabral e Miriam Freeland –, a novela da autoria de Marcílio Moraes e Rosane Lima transporta os espetadores para a cidade do Rio de Janeiro em 1880, uma época historicamente fascinante na vida do então jovem país sul-americano, onde questões como a escravidão e o preconceito contra as mulheres se apresentavam como verdadeiros traços definidores de uma sociedade dominada pelos homens.