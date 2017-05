Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu no domingo a possibilidade de investir mais dinheiro na reforma do sistema de saúde que os republicanos impulsionam para substituir o 'Obamacare', atualmente em debate no Senado.

"Sugiro que acrescentemos mais dólares ao sistema de saúde e o tornemos no melhor que existe", escreveu Trump, na sua conta na rede social Twitter, na noite de domingo.

A reforma do sistema de saúde, assinada em 2010, pelo seu antecessor, Barack Obama, e popularmente conhecida como 'Obamacare', "está morta", salientou Trump.