A Coreia do Sul condenou hoje o mais recente ensaio de mísseis da Coreia do Norte e instou o regime de Kim Jong-un a "parar de imediato" com todas as "provocações" e optar, o quanto antes, pela desnuclearização.

O mais recente teste por parte de Pyongyang constitui "uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e representa uma séria ameaça não apenas para a península coreana, mas também para a paz e segurança globais", diz um breve comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul.

"O Norte deve cessar imediatamente todas as provocações e enveredar pelo caminho da desnuclearização o quanto antes", refere a mesma nota.