Actualidade

O Arte Institute organiza, a partir de hoje, até domingo, pela terceira vez, o "Portugal in Soho", acontecimento que lembra a numerosa comunidade portuguesa que existiu no bairro nova-iorquino do Soho, no século passado.

"A iniciativa pretende relembrar o Soho de antigamente, na época em que os portugueses faziam desta zona da cidade o seu ponto de chegada, em busca duma vida melhor na América", explica a organização em comunicado.

O Arte Institute diz que o objetivo é "reavivar a herança de Portugal em Manhattan, dando a conhecer aos americanos uma presença desconhecida por muitos e impulsionando os jovens lusodescendentes a ter orgulho nos seus antepassados."