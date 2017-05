Actualidade

Pelo menos 164 pessoas morreram e 104 outras continuam dadas como desaparecidas no Sri Lanka, atingido, desde a semana passada, por chuvas que provocaram deslizamentos de terras e inundações, indicaram hoje as autoridades.

Segundo o mais recente balanço oficial, facultado pelo Centro de Gestão de Desastres (DMC), o número de deslocados diminuiu para 75.236, apesar de a população afetada ter aumentado para 471.542, abrangendo 15 dos 25 distritos do país.

A precipitação amainou no domingo, mas espera-se que as chuvas de monção se intensifiquem nas próximas horas e se sinta, inclusive, a influência de uma depressão tropical situada no Golfo de Bengala, para a qual as autoridades meteorológicas alertaram.