Actualidade

O artista plástico Julião Sarmento vai assinar hoje um protocolo para ceder a sua coleção pessoal ao Pavilhão Azul, um novo Centro de Arte Contemporânea que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai abrir.

De acordo com a CML, o protocolo com a autarquia é assinado hoje, às 11:00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelo presidente, Fernando Medina, e pelo artista plástico.

O protocolo é assinado "no contexto da recuperação e devolução à cidade do Pavilhão Azul, na avenida na Índia", para acolher uma coleção "de reconhecida qualidade e diversidade, que ficará em depósito no período definido pelo presente protocolo, naquele que será o novo centro de arte contemporânea de Lisboa".