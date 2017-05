Actualidade

Há décadas que a apanha de areia põe comida na mesa de muitas famílias cabo-verdianas, mas a ameaça ambiental levou o Governo a proibir a atividade, deixando populações quase inteiras divididas entre violar a lei ou passar fome.

Os montes de areia e de brita à beira mar dão as 'boas-vindas' na Ribeira da Barca, localidade a noroeste do interior da ilha cabo-verdiana de Santiago, no concelho de Santa Catarina.

Homens, mulheres e crianças amontoam-se num instante e começam a desabafar sobre o seu meio de sustento que constituiu, também, o seu maior problema de saúde: a apanha de areia.