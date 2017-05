Actualidade

A economia moçambicana cresceu 3,8% no ano passado, anunciou o Instituto Nacional de Estatística de Moçambique, prevendo uma expansão económica de 2,9% no primeiro trimestre deste ano face ao período homólogo de 2016.

De acordo com os dados oficiais publicados no site do INE moçambicano, o crescimento da economia moçambicana no ano passado foi revisto em alta, de 3,3%, para 3,8%, mas não são apresentadas explicações para esta revisão.

O crescimento de 3,8% no ano passado é o mais baixo desde o princípio da década, de acordo com os dados do Fundo Monetário Internacional, que regista um crescimento médio de cerca de 7% na última década, e acontece num contexto de crise económica, financeira e orçamental que o país atravessa no seguimento da divulgação de dívidas escondidas que levaram ao corte do financiamento externo pelos doadores internacionais.