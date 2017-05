Actualidade

O corpo do menino que despareceu na praia São Torpes, no concelho de Sines (Setúbal), no passado dia 21, foi hoje encontrado, nas rochas, a cerca de 1,5 quilómetros a sul, revelou a Polícia Marítima.

"A informação chegou-nos cerca das 07:45", através de "um popular que avistou o corpo", disse à agência Lusa o comandante da Polícia Marítima e capitão do Porto de Sines, Manuel Sá Coutinho.

Segundo o comandante, o corpo apareceu "fora de água, nas rochas que se encontram junto à costa", sensivelmente "a 1,5 quilómetros a sul" do local onde o menino havia desaparecido.