A realizadora Maya Kosa considera que muitos visitantes têm "uma relação de consumo e superficial com as obras nos museus", enquanto os cegos passam duas horas em frente a uma obra, criando "uma relação mais verdadeira e intensa".

Maya Cosa e Sérgio da Costa, dupla de realizadores luso-suíça, foram premiados este ano no Festival de Cinema IndieLisboa com o filme "Antão, o Invisível", sobre o trabalho do serviço educativo de um museu de Lisboa com deficientes - galardão entregue ex-aequo a "Num Globo de Neve", de André Gil Mata.

"Há uma relação temporal diferente na descoberta duma obra pelas pessoas cegas", sustentou a cineasta, contactada pela agência Lusa, sobre o filme, galardoado dois anos após a primeira longa-metragem da dupla, "Rio Corgo", ter recebido o prémio para melhor filme português no Festival DocLisboa.