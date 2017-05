Actualidade

O filme "A fábrica de nada", de Pedro Pinho, foi considerado o melhor de todas as secções do Festival de Cinema de Cannes, de acordo com a soma final dos críticos presentes no evento, que terminou no domingo.

Além de ter vencido o Prémio FIPRESCI, da Federação Internacional de Críticos de Cinema, a longa-metragem de Pedro Pinho recolheu as melhores votações dos críticos de toda a programação do festival, sendo só superado pela série televisiva "Twin Peaks", de David Lynch, que teve estreia mundial em Cannes.

A maioria dos votos favoráveis da crítica surge de Espanha, Itália, Argentina, Canadá e Estados Unidos.