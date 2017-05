Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje a criação de uma unidade especial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para regularização da situação de crianças 'sem papéis', reagindo à possibilidade de haver atendimento especial para vistos 'gold'.

"Hoje li que o SEF poderá ter uma unidade especial para acelerar os processos de vistos 'gold'. Devo dizer que um país que leve a sério quem aqui vive, que leve a sério as questões dos direitos humanos, não compreenderá seguramente que não seja possível uma unidade especial para garantir que as crianças que cá vivem têm todas 'papéis', têm todas a situação regularizada", afirmou Catarina Martins.

A coordenadora bloquista reagia, assim, à manchete de hoje do Diário de Notícias, que avança que o SEF pode ter uma espécie de 'linha azul' para os processos que considera prioritários, entre os quais as Autorizações de Residência para Investimento (ARI), os chamados vistos 'gold'.