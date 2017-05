Actualidade

A companhia British Airways anunciou hoje atrasos e cancelamentos de voos com partida do aeroporto de Heathrow, em Londres, pelo terceiro dia consecutivo depois de uma avaria informática.

Às 10:45 locais (mesma hora em Lisboa), 13 voos para destinos europeus foram cancelados e cerca de 20 foram atrasados, de acordo com a AFP. No domingo tinham sido anulados cerca de 60 voos com partida deste aeroporto.

A companhia divulgou um comunicado e garantia de que grande parte dos voos de curta distância seria assegurada, mas pedia também aos clientes para verificarem a partida "antes de se deslocarem para o aeroporto" para evitar que as cenas de caos que ocorreram no sábado e no domingo se repitam.