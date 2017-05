Actualidade

O lucro da AdP - Águas de Portugal caiu em 2016 para menos de metade do ano anterior, somando 70,8 milhões de euros, tendo o volume de negócios aumentado 5% para 609,9 milhões de euros, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a AdP aponta a "alienação do negócio dos resíduos em 2015" e a "necessidade de constituição em 2016 de provisões para riscos de atividade" como "as principais justificações" para a diminuição do resultado líquido no ano passado face a 2015, exercício no qual tinha registado um resultado extraordinário de 166 milhões de euros.

Segundo o relatório e contas da empresa, hoje aprovado em assembleia-geral de acionistas, no ano passado a AdP diminuiu o endividamento líquido em cerca de 100 milhões de euros, para 2.044 milhões de euros, e aumentou em 7% o 'cash-flow' operacional, para 306,3 milhões de euros.