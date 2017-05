Actualidade

Os trabalhadores da construção aumentaram 5,6%, para 303,7 mil, no primeiro trimestre do ano face ao período homólogo, registando o setor "o melhor trimestre inicial dos últimos cinco anos" em termos de emprego, divulgou hoje a federação setorial.

"O aumento do número de trabalhadores da construção neste período, mais 16 mil, representou 11% do acréscimo do emprego total da economia, o qual evoluiu de forma positiva até março: +3,2%. Verificaram-se igualmente sensíveis decréscimos no desemprego (-18,2%, em termos homólogos) e na taxa de desemprego que, ao descer para os 10,1%, atingiu o valor mais baixo desde o início de 2011", destaca a Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (Fepicop) em comunicado.

Segundo recorda, o ano 2016 já tinha encerrado com um crescimento de 4,5% do emprego no setor da construção.