Actualidade

A TAP está a discutir com a ANA a responsabilidade pela falha no abastecimento no aeroporto de Lisboa para, depois, iniciar um processo de cobrança, disse hoje o presidente executivo da companhia aérea, Fernando Pinto, à agência Lusa.

"Estamos discutindo com vários parceiros para ver de onde vêm os prejuízos. Realmente o prejuízo foi enorme e nós temos que ter algum tipo de cobertura disso. Mas não temos uma posição. Esta semana é crítica para isso", disse Fernando Pinto à Lusa, à margem do Horasis Global Meeting, que decorre em Cascais, em paralelo com as Conferências do Estoril.

O presidente executivo da TAP disse que a companhia aérea está a "falar principalmente com a ANA [Aeroportos de Portugal], e [também] com outros operadores, [para] ter uma posição final de quem é o responsável por isto. E aí iniciar um processo de cobrança e tudo mais".