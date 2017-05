Actualidade

O Presidente da República vai iniciar na quarta-feira uma visita à Região Autónoma dos Açores, em que, durante seis dias, passará por todos os concelhos de sete das nove ilhas do arquipélago.

Entre dia 01 de junho, quarta-feira, e o dia 06 de junho, Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar, por esta ordem, as ilhas do Corvo, Flores, Terceira, Pico, Graciosa, Faial e São Jorge, e os seus doze concelhos - mas evitando cerimónias formais nos municípios, por causa das eleições autárquicas deste ano.

Durante estes seis dias, o chefe de Estado estará sempre acompanhado pelo presidente do Governo Regional dos Açores, o socialista Vasco Cordeiro, com quem se vai reunir logo à chegada, no Corvo, a ilha mais pequena e menos povoada dos Açores.