Actualidade

Cédric Soares afirmou hoje que o particular com o Chipre vai servir para alguns jogadores da seleção portuguesa de futebol recuperarem o ritmo, depois de algum tempo de paragem, e garantiu que o pensamento está na Letónia.

"O jogo com o Chipre vai servir para ganhar ritmo, sobretudo aos jogadores que estiveram parados na última semana. Nesse jogo, o grupo ainda não vai estar completo. Não vai ser de vida ou morte como com a Letónia. O jogo com Chipre vai servir sobretudo para nos prepararmos", afirmou Cédric Soares.

O lateral-direito do Southampton falava aos jornalistas minutos antes do primeiro treino de Portugal na Cidade do Futebol, em Oeiras.