Actualidade

A seleção portuguesa começou hoje a preparar o particular de sábado com o Chipre com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, no qual Fernando Santos não contou com oito dos 24 jogadores convocados.

Como era esperado, Cristiano Ronaldo e Pepe estão a preparar a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid e só vão juntar-se à equipa na próxima semana, enquanto Ricardo Quaresma ainda está na Turquia com o Besiktas, já que ainda falta disputar a última jornada do campeonato.

Titulares no domingo pelo Benfica na final da Taça da Portugal, Pizzi e Nelson Semedo também foram dispensados pelo selecionador nacional, assim como Raphael Guerreiro, André Gomes e Bruno Alves.