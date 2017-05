Actualidade

O jornalista, escritor e crítico de televisão Mário Castrim vai ser homenageado na terça-feira, no Teatro Municipal S. Luiz, em Lisboa, numa cerimónia "privada e por convite", que contará com a presença do ministro da Cultura.

Segundo um dos promotores da iniciativa e apresentador da sessão, Miguel Leite, a homenagem vai decorrer no Jardim de Inverno daquele teatro municipal e contar com as participações do maestro António Vitorino d'Almeida, e da escritora Alice Vieira, viúva de Mário Castrim, além da presença do titular da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Mário Castrim, pseudónimo de Manuel Nunes da Fonseca, jornalista e escritor, significou, durante décadas, a crítica de televisão em Portugal, sobretudo com o trabalho no vespertino Diário de Lisboa, onde assinou o "Canal da Crítica", nas décadas de 1960 e 1970, em plena ditadura, sob a censura do Estado Novo.