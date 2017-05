Actualidade

O Fisco inspecionou mais de 6.000 cabeleireiros em todo o país, tendo instaurado cerca de 400 autos de notícia devido, por exemplo, a não emissão de fatura por estes estabelecimentos cujas despesas permitem um benefício fiscal aos consumidores.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) deu hoje conta da realização de uma ação inspetiva a nível nacional, que ocorreu no dia 25 de maio e que "incidiu essencialmente sobre os cabeleireiros e institutos de beleza", setores que permitem a dedução em sede de IRS de 15% do IVA suportado até um limite de 250 euros por agregado familiar.

Nesta ação do Fisco, denominada "Beleza Nacional" e que envolveu cerca de 1.100 inspetores da AT, foram controlados mais de 6.000 estabelecimentos comerciais e instaurados cerca de 400 autos de notícia sobretudo devido a situações de "não emissão de fatura", de "não observância dos requisitos formais dos documentos emitidos" e de "não utilização do Programa de Faturação Certificado".