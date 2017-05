Actualidade

O Presidente da República antecipou hoje que o debate sobre a descentralização "não terminará certamente até outubro deste ano", depois de sexta-feira o primeiro-ministro ter afirmado querer concretizar esta reforma na atual sessão legislativa.

"Recordo que há precisamente um ano tive a oportunidade de abrir um debate promovido pelo JN acerca do tema dos 40 anos do Poder Local e foi tão importante na sociedade portuguesa que acabou por marcar essa sociedade e marcará para além das próximas eleições autárquicas. O tema desembocou na descentralização. O facto é que se abriu um debate, uma reflexão que prossegue na Assembleia da República e que não terminará certamente até outubro deste ano", disse hoje Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto, na Grande Conferência JN "Europa, para onde vamos?".

Na sexta-feira, o secretário-geral do PS, António Costa, afirmou, em Bragança, que a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP)já está a apreciar 11 diplomas, na sua maioria regulamentares, com os quais o Governo pretende concretizar a descentralização ainda nesta sessão legislativa.