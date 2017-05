Actualidade

O treinador espanhol Ernesto Valverde é o substituto de Luis Enrique no comando técnico do Barcelona, vice-campeão espanhol de futebol, anunciou hoje o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu.

O treinador de 53 anos orientou o Athletic Bilbau das últimas quatro épocas, tendo conquistado a Supertaça de Espanha em 2015: qualificou-se uma vez para a Liga dos Campeões e três para a Liga Europa.

Luis Enrique anunciou em março que não iria renovar com o Barcelona, formação que dirigiu nas últimas três temporadas.