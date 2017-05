Actualidade

A Câmara Municipal de Matosinhos vai construir o acesso de emergência da A28 ao Hospital Pedro Hispano, no sentido norte-sul, aguardando apenas a "luz verde" da tutela, adiantou hoje à Lusa o vereador dos Transportes e da Mobilidade.

Esta obra é de "extrema importância e urgência", referiu José Pedro Rodrigues, sublinhando ser uma reivindicação de anos porque, diariamente, as ambulâncias em emergência têm dificuldades para chegarem à unidade de saúde, devido ao frequente congestionamento de trânsito na rotunda AEP.

A minuta do Acordo de Gestão a celebrar entre a Infraestruturas de Portugal (IP) e o município de Matosinhos relativamente ao acesso do IC/A28 ao serviço de urgência do Hospital Pedro Hispano será votada na terça-feira, na reunião pública do executivo municipal.