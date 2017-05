Actualidade

Ivo Vieira foi hoje apresentado como novo técnico da Académica, sucedendo a José Costinha, com o objetivo de recolocar o clube na I Liga de futebol, da qual foi despromovida em 2016.

"Será um trabalho árduo, em que temos de nos sacrificar para conseguir o objetivo, que é colocar a Académica no lugar que, por direito, é merecedora", disse o treinador, na conferência de apresentação.

O técnico, de 41 anos, salientou que optou pela 'briosa' devido ao projeto "aliciante" apresentado pela direção e à grandeza e história do clube, que tem as "melhores" condições dos emblemas da II Liga e "melhores do que muitos da I Liga".