Actualidade

A temperatura nas cidades mais populosas do mundo poderá aumentar até oito graus centígrados (8°C) até 2100, segundo um estudo publicado hoje numa reconhecida revista científica.

Esta projeção tem como base um cenário de crescimento contínuo das emissões de gases com efeito de estufa ao longo do corrente século

De acordo com o estudo, publicado na revista científica de referência internacional Nature Climate Change, o aumento da temperatura terá como principais responsáveis o aquecimento global e o efeito "ilhas de calor urbano", gerado pelo desaparecimento de zonas verdes a favor do aumento do betão e do asfalto.