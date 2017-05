Actualidade

O Presidente da República criticou hoje os políticos "protagonistas cimeiros da cena internacional" que têm um discurso intolerante e populista, e elogiou os cidadãos que apoiam como voluntários os refugiados e migrantes.

Marcelo Rebelo de Sousa falava na cerimónia de abertura das Conferências do Estoril, dedicada ao tema "Regulando uma Migração Sustentável", que começou quase duas horas depois do previsto, no Centro de Congressos do Estoril.

"Pessoalmente, o que vos quero dizer é que esta luta é uma luta cultural. Quando olhamos à volta e vemos responsáveis políticos, protagonistas cimeiros da cena internacional, defenderem o hipernacionalismo, a xenofobia, a intolerância, a reação básica e populista perante os desafios deste tempo, temos de responder culturalmente, de acordo com os princípios", declarou.