Actualidade

Porto, 29 mai (lus) - A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) aprovou hoje que em todas os jogos do campeonato principal, a partir da próxima época, haverá um árbitro da primeira categoria integrado na equipa de vídeo-árbitro.

A decisão foi tomada numa assembleia-geral do organismo, que esteve reunido hoje na sua sede, no Porto, para discutir as alterações aos regulamentos de arbitragem e disciplinar, numa sessão que acabou por ser suspensa, quando estavam ser a debatidas as questões disciplinares.

"Dada a complexidade das normas que estavam em discussão e a vontade dos clubes de tomar decisões com profundidade, coerência e bem pensadas, procedeu-se à suspensão dos trabalhos, que serão retomados no dia 12 de junho, em nova assembleia-geral", começou por explicar Mário Costa, presidente da mesa da assembleia-geral do organismo.