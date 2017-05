Aniversário

O álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, um dos discos mais icónicos da banda de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, foi editado a 1 de junho de 1967.

A data é assinalada com a reedição do disco, que foi novamente misturado pelo produtor Giles Martin e pelo engenheiro de som Sam Okell, incluindo maquetes das primeiras gravações de estúdio, entre elas 34 nunca antes editadas.

Entretanto, na próxima quinta-feira, dia 1 de junho, arranca, em Liverpool, o festival Sgt. Pepper at 50 (Sgt. Pepper aos 50, em português): a eterna cidade natal dos The Beatles pediu a 13 artistas que criassem obras baseadas nas 13 canções que compõem o disco, desde 'When I’m 64' a 'Lovely Rita', passando por 'Getting Better', 'Lucy in the Sky with Diamonds' e 'With a Little Help From my Friends'.

Os trabalhos, que vão de espetáculos de dança a instalações artísticas e concertos, irão estrear-se em vários locais de Liverpool entre quinta-feira e 16 de junho.

A 1 de junho, a cidade acolhe um espetáculo de fogo de artifício da responsabilidade do artista pirotécnico francês Christophe Berthonneau.

O 50º aniversário de um dos discos definidores da cultura pop contemporânea é ainda assinalado com a estreia, na sexta-feira, nas salas de cinema inglesas do documentário 'It Was Fifty Years Ago Today! Sgt Pepper & Beyond'.

No filme, o realizador Alan G. Parker conta a história da gravação do disco, usando imagens de arquivo raras bem como entrevistas com figuras como o primeiro baterista da banda, Pete Best, a irmã de John Lennon, Julia, e o escritor britânico Hunter Davies.

'Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band' foi gravado nos estúdios Abbey Road, em Londres, ao longo de cinco meses.

Juntando inovação tecnológica e várias influências musicais, o disco atingiu o 10º lugar dos ‘tops’ de vendas no Reino Unido e nos EUA e foi imediatamente nomeado um marco do rock.