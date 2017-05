Actualidade

(SUBSTITUIÇÃO) Bagdade, 30 mai (Lusa) - A explosão de um carro-bomba no exterior de uma popular sorveteria de Bagdade provocou na segunda-feira pelo menos dez mortos e 22 feridos, disse fonte oficial iraquiana.

De acordo com a fonte citada pela Associated Press, o carro estava estacionado no exterior do estabelecimento e a explosão ocorreu à noite, quando muitas famílias se deslocam a restaurantes e cafés depois do jejum que cumprem durante o dia no período do Ramadão.

As autoridades iraquianas admitem que o ataque, que até meia-noite de Lisboa não tinha sido reivindicado, possa ter sido perpetrado pelo grupo extremista Estado Islâmico, que já anteriormente praticou atos semelhantes durante o Ramadão, como aconteceu no ano passado, matando centenas de pessoas. (Substituição por motivos técnicos)