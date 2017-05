Actualidade

O cinquentenário da primeira edição do romance "Cem Anos de Solidão", de Gabriel García Márquez, é celebrado hoje, em Lisboa, com leituras de trechos da obra do autor colombiano e um debate.

Em comunicado, a Casa da América Latina (CAL) afirma que, neste debate, "será evidenciada a importância da obra, não só no contexto do realismo mágico como o seu lugar na literatura mundial".

A sessão, agendada para as 18:30, na Casa das Galeotas, atual sede da CAL, em Lisboa, participam a embaixadora da Colômbia em Lisboa, Carmenza Jaramillo, a presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Rio, e o editor Manuel Alberto Valente, que foi o responsável, à data, da publicação da tradução portuguesa.