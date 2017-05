Actualidade

Um conjunto de seis vidros originais para 'lanterna mágica', da autoria de Almada Negreiros (1893---1970), vai ser hoje projetado, pela primeira vez, desde o final da década de 1920, na Cinemateca Portuguesa.

De acordo com um comunicado da Cinemateca Portuguesa - Museu de Cinema, o conjunto, que será exibido às 19:00, foi recentemente descoberto, e será apresentado no âmbito do encerramento do ciclo "Almada, da Dança das Formas à Imaginação".

A última sessão deste ciclo, pensado para explorar as ligações entre Almada Negreiros - artista multidisciplinar - e o cinema, "pretende ser um regresso à magia de Méliès e aos primórdios do cinematógrafo".