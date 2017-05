Actualidade

A delegação francesa da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, inaugura hoje a exposição "Graça Morais. La violence et la grâce [A violência e a graça]", que ficará patente a partir de quarta-feira, 31 de maio, até 27 de agosto.

No âmbito da exposição, realizar-se-á o colóquio internacional "Graça Morais. O mito e a metamorfose", nos dias 06 e 07 de junho, na capital francesa, adianta a fundação.

A mostra apresenta principalmente desenhos (1982-2016) e dá a conhecer os temas principais da pintora transmontana de projeção internacional, como a identidade do local onde nasceu, a aldeia do Vieiro, no concelho de Vila Flor, e a sua relação com os poetas e escritores portugueses, desde Miguel Torga, a José Saramago e Agustina Bessa-Luis, de acordo com o comunicado enviado à agência Lusa.