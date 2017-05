Venezuela

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, disse hoje que muitos portugueses estão dispostos "a bater-se" pela Venezuela, o seu "país de futuro", tal como fizeram em crises anteriores.

Em declarações à agência Lusa, o governante, que inicia hoje uma visita de três dias à Venezuela, referiu que "quando se fala de retirar os portugueses [...], há muitos que reagem negativamente porque têm lá as suas casas, os seus estabelecimentos, as suas empresas, as suas indústrias, os seus filhos, os seus netos".

Esses portugueses consideram que "aquele é o seu país e é por isso que estão dispostos a baterem-se pela Venezuela, tal como fizeram nas sucessivas crises que o país atravessou nas décadas de 1980 ou 1990, sempre com dificuldades económicas e sociais e de segurança", acrescentou o secretário de Estado.