Actualidade

O Infarmed ordenou a retirada do mercado e a suspensão de comercialização de cosméticos da marca Biocode por conterem um conservante proibido desde fevereiro deste ano.

De acordo com uma nota da autoridade do medicamento, "os produtos cosméticos não enxaguados da marca Biocode contêm na lista de ingredientes o conservante 'Methylisothiazolinone', cuja utilização é proibida desde 12 de fevereiro de 2017", pelo que é ordenada a sua suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado.

As entidades que disponham destes produtos não os podem disponibilizar e os consumidores que tenham algum destes produtos não os devem utilizar.