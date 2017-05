Actualidade

Os militares da GNR destacados na ilha de Samos, na Grécia, resgataram 14 pessoas junto à fronteira greco-turca no mar Egeu, anunciou hoje a Guarda.

De acordo com o comunicado, os 10 homens e quatro mulheres foram resgatados na segunda-feira pela Unidade de Controlo Costeiro, no âmbito da missão da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX).

O resgate ocorreu durante uma ação de patrulhamento marítimo noturno, durante a qual os militares detetaram no radar uma embarcação à deriva, ainda a algumas milhas da costa, que tinha ficado sem combustível e transportava migrantes provenientes dos Camarões, Costa do Marfim, Egipto, Eritreia, República Democrática do Congo e Síria.