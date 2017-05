Actualidade

A cantora Teté Alhinho atua no dia 10 de novembro no Teatro Tivoli, em Lisboa, e no dia seguinte na Casa da Música, no Porto, no âmbito do Misty Fest, foi hoje anunciado.

Teté Alinho, distinguida este ano com o Prémio Melhor Morna no âmbito dos Cabo Verde Music Awards, vai apresentar, nos dois concertos, o seu mais recente álbum, "Mornas ao Piano", tendo como artistas convidados Carmen Souza e o Theo Pascal Duo.

O CD "Mornas ao Piano" foi editado no dia 07 de abril, e "Mindel de Mãe Auta", o tema de abertura, música e letra de Teté Alhinho, foi distinguido com o Prémio para a Melhor Morna, nos Cabo Verde Music Awards.