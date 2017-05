Actualidade

O ciclone Mora atingiu hoje o Bangladesh, com ventos de até 135 quilómetros por hora, danificando milhares de casas e obrigando à retirada de 450 mil pessoas das zonas costeiras.

O ciclone tocou terra no sudeste do país, entre as cidades de Chittagong e Cox's Bazar, pelas 06:00 (01:00 em Lisboa), segundo um boletim do departamento de meteorologia, que emitiu um alerta de nível máximo para o litoral do país.

Nenhuma vítima foi reportada até ao momento.