Actualidade

Mais de 100 artistas são esperados no 11.º Encontro Português de Malabarismo, que vai decorrer no Parque de Campismo de Serpins, concelho da Lousã, entre 08 e 11 de junho.

As pré-inscrições terminam na quarta-feira, com desconto relativamente às inscrições no início do festival, mas a organização prevê que a maioria dos participantes no encontro acabe por aderir à chegada a Serpins, no distrito de Coimbra.

Na última edição, realizada no vizinho município de Góis, em 2014, inscreveram-se previamente dentro do prazo cerca de 30 malabaristas e circenses, "tendo marcado presença 120 participantes durante o programa", disse hoje à agência Lusa Detlef Schafft, fundador e diretor da companhia Marimbondo, que promove a iniciativa com apoio da Câmara Municipal da Lousã.