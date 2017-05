Actualidade

O indicador de sentimento económico (ISE) recuou ligeiramente em maio tanto na zona euro (para 109,2 pontos) como na União Europeia (para 109,7), depois de em abril ter atingido máximos de 10 anos, anunciou hoje a Comissão Europeia.

Segundo os dados hoje publicados pela Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, o ISE recuou 0,5 pontos no espaço da moeda única e 1,0 ponto no conjunto da União, depois de no mês passado ter subido respetivamente 1,6 e 1,4 pontos, alcançando novos máximos desde finais de 2007 (109,7 e 110,7 pontos, respetivamente).

De acordo com o executivo comunitário, o abrandamento do sentimento na zona euro resultou de descidas nos setores dos serviços e do comércio a retalho, enquanto a confiança na indústria, construção e entre os consumidores permaneceu globalmente estável em nível elevados.