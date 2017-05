Actualidade

A diretora da consultora moçambicana New Capital considerou hoje à Lusa que as autoridades têm de ter uma posição muito firme face ao relatório da Kroll sobre a dívida escondida e lamentou a existência de "muita corrupção".

Em entrevista à Lusa no seguimento da sua participação na conferência Horasis Global Meeting, que termina hoje em Cascais, perto de Lisboa, a diretora da New Capital, Iris de Brito, disse que "é preciso que o Estado tenha uma posição muito firme, seja ela qual for, e que defenda os interesses dos moçambicanos".

A consultora internacional Kroll entregou em maio o relatório sobre a dívida escondida à Procuradoria-Geral da República, devendo ser publicado um sumário com as conclusões nas próximas semanas.