Actualidade

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que emitiu um pré-aviso de greve para quinta e sexta-feira para a transportadora aérea açoriana SATA, afirma que "o grau de insatisfação nunca foi tão grande".

"As reivindicações dos tripulantes de cabine acontecem porque o grau de insatisfação nunca foi tão elevado como o verificado atualmente, devido aos reiterados incumprimentos da Lei portuguesa e dos acordos de empresa", lê-se numa carta aberta do SNPVAC, hoje publicada na imprensa açoriana.

No documento, o sindicato aponta, ainda, as "faltas de respeito da empresa para com os seus tripulantes e condições de trabalho", a "falta de uma gestão profissional, que deveria ser executada por conhecedores do setor de aviação, o que não acontece", justificando que a paralisação "deve-se, em particular, à falta de capacidade de diálogo dos interlocutores da SATA e da falta de interesse da tutela", a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas.