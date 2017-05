Actualidade

O consumo de tabaco mata mais de sete milhões de pessoas por ano, alertou hoje a organização Mundial de Saúde, apelando para a proibição da sua promoção e ao aumento das taxas e do preço dos produtos.

Os números foram publicados num relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) - na véspera do Dia Mundial Sem Tabaco -, no qual é avaliado o impacto do tabaco na saúde e na economia, mas também, e pela primeira vez, no ambiente.

"O tabaco é uma ameaça para todos", afirmou a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, em comunicado, sublinhando que representa "um agravamento da pobreza", além de "levar as famílias a fazerem más escolhas alimentares e de poluir o ar".