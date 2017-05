Actualidade

A Comissão Europeia propôs hoje dotar o Corpo Europeu de Solidariedade com um mecanismo de financiamento próprio, de 341,5 milhões de euros para os próximos três anos, com vista a possibilitar a colocação de 100 mil jovens até 2020.

De acordo com o executivo comunitário, a primeira fase desta iniciativa, lançada em dezembro de 2016, mobilizou oito programas diferentes para proporcionar oportunidades de voluntariado, estágios ou empregos no âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade, e "mais de 30 mil jovens já se inscreveram e os primeiros participantes iniciaram agora as suas atividades".

A proposta hoje apresentada, sustenta a Comissão, "dá um impulso à consolidação da iniciativa e à criação de mais oportunidades para os jovens".