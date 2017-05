Actualidade

A equipa de estudos económicos do Standard Bank reviu em alta a previsão de crescimento de Moçambique, de 3,8% para 4,1%, devido ao aumento na produção de matérias-primas e a melhorias na agricultura.

"A ausência de tensão militar, uma perspetiva de evolução melhor para a agricultura e a expetativa de um aumento substancial na produção de carvão, juntamente com a proximidade de uma decisão final de investimento para o projeto da ENI de gás natural liquefeito, levaram-nos a aumentar as perspetivas de crescimento do PIB para 2017, de 3,8% para 4,1%", lê-se no relatório de maio sobre os mercados africanos.

De acordo com o documento, enviado hoje aos investidores e a que a Lusa teve acesso, a previsão de crescimento para o próximo ano foi também aumentada, de 4,4% para 5,7%, essencialmente porque os economistas do Standard Bank consideram que "apesar de haver pouco crescimento fora das atividades primárias, que representam mais de 25% do PIB, a procura agregada pode subir este ano se o país continuar a fazer progressos na estabilidade macroeconómica".