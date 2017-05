Actualidade

Lisboa, 30 mai (Luas) - O Conselho Técnico da Federação de Andebol de Portugal (FAP) indeferiu hoje, por unanimidade, o protesto interposto pelo FC Porto, considerando não existirem fundamentos, e confirmou a vitória do Benfica, por 28-27, na penúltima jornada do campeonato.

O FC Porto, que entregou a liderança do campeonato nacional à entrada para a penúltima jornada ao Sporting, precisamente com a derrota frente ao Benfica, por 28-27, reclamava por alegados erros de arbitragem no encontro com os 'encarnados', no Pavilhão n.º 2 da Luz.

Os portistas defendiam que foi anulado um golo a Alexis Borges, a poucos segundos do fim, que os colocaria a vencer por 28-27 - na sequência da jogada o Benfica chegou à vantagem - e que, posteriormente, Rui Silva foi travado em falta sem que tivesse sido marcado livre de sete metros.