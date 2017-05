Actualidade

O total de empréstimos concedidos pelos bancos às empresas e famílias desceu ligeiramente em abril face ao mesmo mês do ano passado, segundo dados do Banco de Portugal, que indicam também uma melhoria no crédito em incumprimento.

Segundos os dados hoje divulgados pelo regulador e supervisor bancário, no final de abril, o 'stock' de crédito concedido pelos bancos às empresas era de 76.122 milhões de euros, o que representava menos 0,33% face a março e menos 7,0% face ao mesmo mês de 2016.

Já nas famílias, o 'stock' total de crédito concedido, de 124.124 milhões de euros no final de abril, representou uma estabilização face a março (+0,03%) e uma queda ligeira de 1,81% em relação a abril de 2016.